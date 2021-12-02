Достижения Зеленского и "кривое зеркало" реальности

Парад призрачных достижений – так можно охарактеризовать вчерашнее выступление президента в парламенте. Характерный пример: заявление о том, что средняя зарплата в Украине впервые достигла 500 долларов. Что само по себе правда, но вырвано из экономического контекста. Поскольку вряд ли кто-то возьмется утверждать, что сегодняшние средние 500 долларов – это больше, чем средние 400 долларов в 2013-м.

И не только потому, что доллар за последние восемь лет изрядно подешевел, но и потому, что Владимир Зеленский "упустил из виду" одну деталь: еще никогда в Украине платежка за коммунальные услуги не составляла 150-200 долларов, съедая весь эффект от сегодняшнего достижения.

А еще и продукты за последние восемь лет подорожали гораздо существеннее, чем вырос курс доллара. И бесплатные медицинские услуги в 2013-м было намного "бесплатнее", чем сегодня.

Так что, сложив сумму факторов, становится ясно, что достижение, озвученное президентом, является призрачным. Как и все другие "перемоги", прозвучавшие во вчерашней речи – вроде экономического паспорта украинца, которым заниматься нынешней власти все равно не придется, а следующие об обещании предшественника благополучно забудут.

Если же оставить в стороне призрачные достижения, то придется признать одно: вчерашнее президентское послание выглядело мелко. Если самая главная новость в нем – это введение двойного гражданства, которое 90% населения и даром не нужно, то такая речь стоит только того, чтобы о ней поскорее забыть.

И в итоге запомнится только одно: как "слуги народа" десятки раз прерывали речь аплодисментами и как порой они сменялись "бурными аплодисментами, переходящими в овацию". И, глядя на это, становилось понятно, в чем главное отличие "совкового" поколения от современного: люди "совка" считали подобное облизывание вождей дурным вкусом партийных съездов, а нынешние уже этого не помнят.

"Госпереворот": зачем СБУ несколько недель?

Вообще же главным в речи президента было то, чего там не было. Ведь всего лишь четырьмя днями ранее Владимир Зеленский рассказывал о войне, которую развязал против него Ринат Ахметов, и о государственном перевороте, назначенном на вчерашний день. И вдруг в день переворота о самом перевороте – ни слова.

Можно было бы подумать, что Банковая решила вдруг забыть о важнейшем для страны событии. Но не тут-то было: лидер парламентских "слуг" Давид Арахамия продолжал пиарить эту тему, причем не как однодневную, а с перспективой на несколько недель. Он так и сказал – мол, давайте дадим СБУ несколько недель, и вас будут ждать "интересные новости".

При этом Арахамия даже не задумался о том, на что, собственно, нужно дать спецслужбе несколько недель.

Допустим, СБУ уже добыла план госпереворота, раскрыла его участников и отдала всю информацию Зеленскому, который ее озвучил; зачем в этом случае несколько недель – если уже все запущено в информпространство главой государства и никакой тайны больше нет? Да и вообще – зачем делать тайну из планов госпереворота, если его готовит не сама власть? Наоборот, нужно в подтверждение слов гаранта уже вчера выложить весь массив добытой информации – и тогда к этим словам будет больше доверия.

А если это не так, то налицо совсем другая версия: никакой серьезной информации у СБУ не было, и президент о госперевороте сказал наобум; в этом случае спецслужбе действительно нужно несколько недель, чтобы насобирать хоть что-то в поддержку слов Зеленского.

Причем вторая версия пока представляется куда ближе к истине, чем первая, поскольку ранее озвученные планы госпереворота уже не совпали с реальностью: вчера никто не блокировал двери парламента, да и в целом акция у стен Верховной Рады получилась скромная. Видимо, у "организаторов переворота" оказалось мало денег, чтобы заплатить за участие в ней ту тысячу гривен, о которой позавчера говорил первый вице-спикер Александр Корниенко.

Правда, вчера вечером группа национал-радикалов все-таки пришла (совсем ненадолго) на Банковую с не очень мирными намерениями. Однако и это было все еще далеко от планов, озвученных президентом и его соратниками. Потому что перевороты не совершают тогда, когда президент из своей резиденции уже уехал.

Кулеба пообещал Лукашенко "точку невозврата". И ничего, кроме точки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба все-таки отреагировал на заявление президента Белоруссии о том, что он (в смысле Александр Лукашенко) собирается слетать в Крым и таким образом как бы признать его российским.

По словам Кулебы, такой вояж Бацьки будет означать "точку невозврата", поскольку Крым для украинской власти – не место для компромиссов. Но при этом Кулеба так и не объяснил, какими же будут последствия прохождения белорусским президентом этой "точки невозврата".

Вот представим, что Лукашенко уже полетел в Крым – и? После этого глава украинского МИДа скажет – мол, мы раньше просто не признавали его президентом Белоруссии, а теперь будем совсем не признавать? Или мы откажется от белорусской электроэнергии, импорт которой сегодня для Украины намного важнее, чем экспорт – для Белоруссии?

Глупость в том, что даже в собственном заявлении Кулеба противоречил сам себе. В нем он сказал, что Украина уже считает Белоруссию потенциальным противником и что на северной границе у нас уже "новый фланг обороны". И если все это находится еще перед "точкой невозврата", то за ней может быть только одно – объявить белорусам войну.

"Реинтеграция" Донбасса по-украински: Запад говорит "нет"

Вчерашний день принес несколько важных заявлений в отношении Донбасса. Так, зам госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что процесс выполнения Минских соглашений находится в тупике, и даже не стала уточнять, кого же она считает виновным в этом.

Параллельно российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии (уже бывшая) Ангела Меркель лично пообещали Владимиру Путину: Украина не примет скандальный законопроект о переходном периоде для Донбасса. Конечно, Лаврову можно было бы не верить, однако нечто подобное еще во время своего пресс-марафона заявил и Владимир Зеленский.

Из всего этого складывается весьма неприглядная для украинской власти картина: тот путь "реинтеграции" Донбасса, который она себе нарисовала и частично зафиксировала в законопроекте о переходном периоде, для Запада однозначно является неприемлемым. То есть, даже если Минские соглашения будут модернизировать, все равно никто не даст поражать в правах жителей Донбасса. И вообще украинской власти не дадут вести себя на Донбассе так, как ведут себя победители в побежденной стране.

Что касается Минских соглашений, то последние заявления ясно показывают: и в Штатах, и в Берлине с Парижем на самом деле прекрасно понимают, что тормозом их выполнения является украинская власть. Просто вслух им заявлять это неудобно, поскольку будет выглядеть, будто Запад солидаризуется с Москвой против Киева.

Однако это понимание означает так же, что если вопрос выполнения Минских соглашений по каким-либо геополитическим причинам встанет ребром, то давить будут именно на украинскую власть. И вариантов тут быть не может.

Санкции против "СП – 2": компромисс Сената

Тем временем в Штатах продолжается парламентская война, которая является зеркалом того, что происходило во времена Дональда Трампа. Теперь уже президент от демократов пытается избавиться от антироссийских санкций, а республиканское большинство Сената вынуждает его эти санкции применять.

Вчера стало известно, что демократы и республиканцы в Конгрессе достигли компромисса по военному бюджету, договорившись сохранить в нем санкции против "Северного потока - 2". Причем республиканцы в роли "хранителя" данных санкций даже выглядят естественнее, чем демократы, потому что откровенно защищают интересы американских газовиков.

Однако Джо Байдену не легче от того, что теперь санкции продавливают не его однопартийцы, а главные политические оппоненты. Ведь для него принятие каких-либо мер означает проблемы сразу на двух внешнеполитических фронтах, которые неизбежно скажутся на главной цели.

Неизвестно, насколько сейчас хозяину Белого дома нужно иметь пряники в разговоре с Кремлем – но очевидно, что он предпочел бы иметь руки развязанными.

Что касается отношений с Германией, то тут как раз совершенно ясно, что санкции против "СП – 2" Байдену не нужны. Уже новые власти Берлина жестко дали понять, что не приемлют санкций от союзников и в случае их продления (или, тем более, ужесточения) будут двигаться собственным путем.

И все эти проблемы по линии Москвы и Берлина становятся ключевым препятствием для Белого дома в решении главной задачи – формирования единого антикитайского фронта. Так что сильнее всего потирают руки от решения Сената по санкциям в отношении "СП – 2" именно в Пекине.