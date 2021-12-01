Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание президентом Беларуси Александром Лукашенко неподконтрольного полуострова Крыма российским будет точкой невозврата в отношениях Украины и Республики Беларуси.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на журналистов из Риги.

"Потенциальное признание оккупированного Крыма Беларусью будет точкой невозврата в наших двусторонних отношениях, и мы будем действовать соответствующим образом, потому что для нас Крым - это не поле для компромиссов", - сказал Кулеба журналистам в Риге сегодня, 1 декабря.

Кроме того, он указал то, что, Украина уже считает Беларусь потенциальным источником угрозы.

"Мы уже распределили серьезные ресурсы на нашу северную границу с Беларусью. По сути, у нас теперь есть северный фланг для обороны нашей страны", - сказал министр.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Кулеба заявлял, что не будет оценивать заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о признании Крыма частью России. По словам министра иностранных дел, необходимо оценивать действия.