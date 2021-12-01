Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не будет оценивать заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о признании Крыма частью России. По словам министра иностранных дел, необходимо оценивать действия.

Об этом со ссылкой на Кулебу сообщает "Укринформ".

"Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемое на различных медийных платформах Александром Лукашенко. Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым - это не тот вопрос, где мы позволяем себе сдержанность", - заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 30 ноября Лукашенко заявил о намерениях посетить Крым. Также он заявил, что "после референдума де-юре Крым стал российским".

Также мы писали, что "Белавиа" после слов Лукашенко о признании Крыма российским может возобновить полеты на полуостров.

"Страна" подробно анализировала, почему Лукашенко признал Крым российским и какие будут последствия.