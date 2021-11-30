Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые за семь лет назвал Крым российским. И заявил, что собирается посетить полуостров, чтобы встретиться там с Владимиром Путиным.

По его словам, это будет означать признание Крыма российской территорией со стороны Беларуси не только де-факто, но и де-юре. В подтверждение последнего прозвучала и другая информация - что на полуостров станет летать белорусская государственная авиакомпания "Белавиа".

Это стало результатом разрыва отношений с Беларусью, который начала украинская власть при Зеленском. От непризнания его президентом после выборов 2020 года до санкций против "Белавиа" и военных учений на границе с республикой после мигрантского кризиса.

Также признание полуострова российским стало следствием углубления интеграции в рамках Союзного государства. И усиления давления Запада на Беларусь.

Собрали заявления Лукашенко по Крыму, а также реакцию на них в Украине.

"Это и мой Крым". Что сказал Лукашенко

Во вторник, 30 ноября, президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью Дмитрию Киселеву. Беседа прошла во Дворце Независимости в Минске.

В интервью Александр Лукашенко заявил, что собирается посетить Крым. По его словам, уже есть договоренность об этом с президентом России Владимиром Путиным.

"Впервые на море я побывал в Крыму, когда у меня еще маленькие детки были. Это и мой Крым! Мне президент предложил, когда мы на катере с ним болтались в Черном море. Я говорю "Ну показал бы Крым". Он "Нет вопросов". Только я говорю: "Давай на самолете, а не на этой лодке". Оказывается сутки надо туда "топать" на этой шхуне" - сказал Лукашенко.

Он уточнил, что они с Путиным обсуждали поездку три раза. Российский президент должен определиться, когда выбрать подходящее для этого время.

"Я ему - когда пригласите, тогда и полетим", - добавил президент Беларуси и сказал, что во время визита хотел бы приземлиться в аэропорту Бельбек в Севастополе.

Также Лукашенко назвал Крым российским: "Крым, де-факто, это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским". И заявил, что его визит в Крым будет означать признание полуострова российским со стороны Беларуси.

"Если президент уже туда приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят... Хотя ни для меня, ни для Путина - это не секрет, и более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет", - сказал президент Беларуси.

После интервью российские СМИ со ссылкой на источники написали, что авиакомпания "Белавиа" может в ближайшее время запустить рейсы из Минска в Крым.

Как Бацька намекал, что признает Крым

В начале ноября Лукашенко, который пока ни разу не был в Крыму после его аннексии, стал намекать, что хочет приехать в Крым, но все зависит от приглашения Владимира Путина.

Он сообщил об этом во время заседания Высшего государственного совета России и Беларуси, когда поздравлял жителей полуострова с Днем народного единства.

"Хочу членам Высшего совета пожаловаться. Украина закрыла для Беларуси небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым, а там у нас и собственность, и другие есть проблемы. Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет, что там сделано, по дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал, меня с собой не пригласил. С такой жалобой выступаю", - сообщил тогда Лукашенко.

В ответ на это Путин пообещал показать Лукашенко памятник в Севастополе.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что у главы Беларуси есть действующее приглашение посетить Крым.

Вскоре после этого в МИД Беларуси назвали Крым частью России.

"Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого",- заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

То есть история с признанием начала готовиться уже какое-то время назад. Сыграл комплекс причин - и ухудшение отношений с Украиной, и новый виток противостояния с Западом и усиление интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

К слову, именно после подписания новых интеграционных программ и начали звучать заявления о признании. Не исключено, что это негласно входило в соглашения Минска с Москвой.

Стоит ждать серьезных последствий вроде полного разрыва отношений Украины с Беларусью - пока вопрос. От Минска Киев зависит по ряду статей импорта. Например, прямо сейчас мы покупаем у белорусов электроэнергию и нефтепродукты. И вряд ли сможем от этих поставок быстро отказаться. Особенно по электроэнергии, по которой зависимость сейчас критическая.

Поэтому кроме риторики пока вряд ли стоит ждать чего-то более серьезного. И то, с учетом фактора электроэнергии, риторика вряд ли будет сильно жесткой.

"Заслуга соросят из Слуг народа"

Украинцы в соцсетях отреагировали на "крымские заявления" Лукашенко.

Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский написал, что вина за то, что Минск собирается признать Крым российским лежит на тех, кто считал, что Украина может вмешиваться в дела Беларуси.

"Непосредственная вина за то, что Беларусь в лице Лукашенко намерена признать незаконно аннексированный Крым российским, лежит на тех, кто считал, что Украина имеет право вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

На тех, кто голосовал зачем то за непризнание результата белорусских выборов, хотя достаточно было просто выразить озабоченность и призвать стороны к диалогу.

Эти шаги прямо привели к ущербу для нашей страны.

И вопрос тут совершенно не в личности Лукашенко, за всю жизнь встречал только одного его симпатика.

Вопрос в том, что это было невыгодно Украине, и об этом говорилось прямо.

Но нет же, захотелось посамоутверждаться" - написал нардеп.

Нардеп Евгений Шевченко, которого ранее исключили из "Слуги народа" после поездки в Беларусь и встречи с президентом страны, заявил, что в заявлении Лукашенко огромная "заслуга" "слуг народа".

"В том, что президент Лукашенко признал Крым российским, огромная заслуга соросят из Слуг Народа. И особую роль здесь заслуживает Давид Арахамия, который забыл донеси до президента Зеленского ноту о том, что необходимо налаживать взаимоотношения, и в первую очередь решать вопрос с авиасообщением. Потому как в Беларуси считают, что запрет полетов в Украину, блокирует посещение Крыма гражданами Беларуси в соответствии с украинским законодательством.

Юрий Воскресенский (белорусский политик - Ред.) приезжал для этого в Киев. Говорил с Давидом. Арахамия обещал донести до Зеленского…

Донёс. Воскресенскому запретили въезд на три года в Украину. Пожинайте теперь плоды своей тупой политики. Вы и есть адепты Кремля. И пойдёте скоро в политическое забвение.

Могу предположить, что следующим будет Китай и Казахстан" - цитирует депутата телеграм-канал МТРК "Мир" в Беларуси .

Журналист Вячеслав Чечило назвал последние заявления "крупной победой внешней политики Украины" и поинтересовался, что теперь делать с импортом электроэнергии.

"Лукашенко признал Крым российским. Очередная крупная победа внешней политики нашего президента. Но что теперь будем делать с импортом белорусской электроэнергии?".