Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что не стоит "сжигать все мосты" с Беларусью, но необходимо проявлять осторожность при планировании своих контактов, чтобы избежать ситуации, когда общение с белорусским президентом Александром Лукашенко будет воспринято как политическое признание и легитимизация его режима.

Об этом он заявил в интервью для Delfi.

"Конечно, не стоит сжигать все мосты с Беларусью, но необходимо проявлять большую осторожность при планировании своих контактов во избежание ситуации, когда общение с Лукашенко будет воспринято как политическое признание и легитимизация этого режима", - сказал Кулеба.

На вопрос о том, посоветовал бы Кулеба президенту Владимиру Зеленскому говорить с Лукашенко напрямую, министр ответил отрицательно.

"Я бы не считал это целесообразным, тем более понимая, что главные дирижеры этого миграционного кризиса сидят в Кремле. В любой ситуации дипломатия предлагает несколько инструментов ее решения, но, как я уже говорил, каждый контакт следует оценивать с точки зрения того, не приводит ли он к политической легитимизации тех, кто совершал противоправные действия против мирных протестующих в Беларуси", - объяснил он.

Также Кулеба прокомментировал телефонный разговор канцлера ФРГ Ангелы Меркель с Лукашенко.

"У меня есть двойные ощущения по поводу телефонного разговора канцлера Меркель с Лукашенко. Думаю, получив звонок канцлера Меркель, Лукашенко многое добился политически", - утверждает министр.

Напомним, что Александр Лукашенко и Ангела Меркель во время прошедшего в понедельник, 15 ноября, телефонного разговора в течение часа обсудили перспективы решения миграционного кризиса и оказание гуманитарной помощи беженцам на границе.

В ответ на это польский премьер-министр Матеуш Моравецкий раскритиковал Ангелу Меркель за диалог с президентом Беларуси Александром Лукашенко во время растущего миграционного кризиса.