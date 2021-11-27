Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий раскритиковал и. о. канцлера Германии Ангелу Меркель за диалог с президентом Беларуси Александром Лукашенко во время растущего миграционного кризиса.

Об этом пишет DPA.

Так, Меркель дважды разговаривала с Лукашенко, чтобы разрешить кризис на границе с Польшей.

Моравецкий заявил, что приветствует тот факт, что Европейский Союз участвует в поисках дипломатического решения кризиса, однако критически настроен к Меркель.

"Когда канцлер Меркель позвонила Лукашенко, она способствовала легитимации его режима, в то время как борьба за свободную Беларусь продолжается уже 15 месяцев", - утверждает он.

Кроме этого, польский премьер считает, что Лукашенко злоупотребил своим разговором с Ангелой Меркель.

"Он сделал вид, что Меркель согласилась перевезти 2000 иммигрантов по коридору в Германию и другие европейские страны. И это неправильно", - добавил Моравецкий.

Напомним, Лукашенко в разговоре Меркель поставил условие, что Евросоюз должен создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, а остальным желающим пересечь границу ЕС Минск поможет вернуться домой. Правда пока желание вылететь на родину высказали лишь 400 нелегалов из семи тысяч находящихся в данный момент в Беларуси.

При этом Ангела Меркель во время разговора Лукашенко о миграционном кризисе отказалась принять нелегалов с белорусско-польской границы. Она заявила, что речь идёт о проблеме европейского масштаба, которую Германия не решает самостоятельно.