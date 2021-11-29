В понедельник, 29 ноября, Украина увеличила импорт электроэнергии из Беларуси больше, чем в два раза - до 900 МВт-час. На прошлой неделе поставки составляли 415 МВт-час.

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

При этом мощность на импорт электроэнергии из Беларуси состоянием на 29 ноября получила "ТЭТ Групп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко.

Напомним, 21 ноября в пресс-службе Минэнерго Беларуси заявили, что Республика возобновила импорт электроэнергии в Украину, который был остановлен 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений.

В то же время на заседании Кабинета министров в среду, 24 ноября, стало известно, что к сентябрю 2023 года Украина полностью откажется от импорта электричества из России и Беларуси. Отказ от электроэнергии из соседних России и Беларуси является одним из пунктов утвержденного плана по борьбе с олигархами.

Кроме того, 19 ноября на БелАЭС заработал энергоблок, из-за отключения которого прекратился импорт электроэнергии в Украину. Минэнерго Беларуси сообщило, что идет повышение электрической мощности генератора. По данным на 19 ноября, мощность генератора составляла 125 МВт.