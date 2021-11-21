В пресс-службе Минэнерго Беларуси заявили, что Республика возобновила импорт электроэнергии в Украину, который был остановлен 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений. В ведомстве сообщали, что возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет осуществлена ориентировочно 21 ноября.

"Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом", - сказали в пресс-службе.

Ранее мы сообщали о том, что Украина запрашивала аварийную помощь у Беларуси по поставкам электроэнергии. В связи с этим Минск 2 ноября возобновил поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи. Украинская сторона продолжает переговоры с Белоруссии о поставках электроэнергии по обычным договорам (то есть, не через аварийную помощь).

Кроме того, известно, что 19 ноября на БелАЭС заработал энергоблок, из-за отключения которого прекратился импорт электроэнергии в Украину. Минэнерго Беларуси сообщило, что идет повышение электрической мощности генератора. По данным на 19 ноября, мощность генератора составляла 125 МВт.