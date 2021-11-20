После недавнего прекращения поставок электроэнергии из Беларуси возобновление импорта электричества планируется на 21 ноября.

Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные на сайте ENTSO-E.

Согласно данным сайта, которые обычно обновляются за несколько часов до поставки, импорт планируется объемом 415 МВт ежечасно, как это было с 9 по 17 ноября. Суточный объем импорта в Украину составляет около 2% потребления электроэнергии.

Напомним, что 19 ноября на БелАЭС заработал энергоблок, из-за отключения которого прекратился импорт электроэнергии в Украину. Минэнерго Беларуси сообщило, что идет повышение электрической мощности генератора. По данным на 19 ноября, мощность генератора составляла 125 МВт.

Ранее "Страна" сообщала, что Беларусь объявила об остановке поставок электроэнергии в Украину по ранее заключенным контрактам. ГПО "Белэнерго" информировало, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется.

Также мы писали, что Украина запрашивала аварийную помощь у Беларуси по поставкам электроэнергии. В связи с этим Минск 2 ноября возобновил поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи. Украинская сторона продолжает переговоры с Белоруссии о поставках электроэнергии по обычным договорам (то есть, не через аварийную помощь).