Сегодня полностью остановимся импорт электроэнергии из Беларуси.

Формально причина связана в аварийным отключением энергоблока Белорусской АЭС - в 10.33 сработала аварийная система на блоке БелАЭС, Как сообщили в Телеграм-канале Белэнерго, первые энергоблок был отключён в авто автоматическом режиме. Проводится диагностика и анализ работы технологичкских систем, радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме.

Но эксперты не исключают политические мотивы блокировки.

Между тем, ситуация на украинском рынке на сутки вперед уже ухудшилась - возрос дефицит электроэнергии.

Разбирались, что происходит с белорусским импортом и как наша энергосистема обойдется без него.

Аварийное отключение или политика?

Сегодня в 10.33 утра остановился импорт из Беларуси Формальная причина остановки - сработала автоматика на блоке Белорусской АЭС. "Это то, что грозит и нам на наших АЭС, внеплановые остановки", - говорит наш источник на энергорынке.

Пока белорусы обещали разобраться, на нашем рынке электроэнергии на сутки вперед - полный завал. На 19 ноября резко выросло количество дефицитных часов. В дефиците - часы с 9.00 до 24.00, то есть, фактически весь полноценный рабочий день и даже больше. Для сравнения: на 17 ноября дефицитных часов вообще не было, на рынке даже наблюдался профицит с часа ночи.

Цена на пиковых часах была 3929 гривен за мегаватт, тогда как на 18 ноября она 4 тысячи гривен. То есть, ценник на электроэнергию вырос.

Объем закупки увеличился, по сравнению с предыдущими сутками, на 5750,7 мегаватт-часов. При этом объем продаж без импорта из Беларуси упал до 122,6 тысяс мегаватт -часов (при спросе на 128,6 мегаватт-часов).

То есть, без белорусского импорта, хоть он и закрывает всего чуть больше 2% потребностей, нашему рынку тяжело.

Пока нет точной информации, что же случилось на Белорусской АЭС, и почему "вылетел" блок. На первый взгляд, ситуация стандартная - систему отключила автоматика. В Украине, на наших АЭС, такое случается сплошь и рядом.

Но эксперты сразу же заговорили еще и политических мотивах остановки импорта.

"В действиях Белауруси четко прослеживается политический мотив. Как только в Украине похолодало, тут же на стоп поставили импорт электроэнергии, Изначально такой сценарий прогнозировался", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

"Ограничения по импорту электроэнергии как- то странно совпали с блокировкой поставок мазута и дизеля из Беларуси, которые также наблюдаются", - говорит наш эксперт на энергорынке.

Рынок электроэнергии на сутки вперед уже отреагировал на остановку белорусского импорта, Из профицитного он стал резко дефицитным - в дефиците часы с 9.00 до 24.00, а цена на пиковые часы выросла.

Как будем выживать без белорусского импорта?

Главная интрига - что будет дальше. Сегодня на профильном комитете по ТЭК отчитывался министр энергетики Герман Галущенко. Он сказал, что вся надежда - на атомную генерацию., На сегодня в работе 13 блоков, в ноябре-декабре запустят еще два, Прогнозированные объемы должно выдавать 14 блоков, один - в резерве.

При этом потребление электроэнергии растет - плюс 10%, если сравнивать октябрь 2020 и октябрь 2021 года.

Главной для украинской энергосистемы остается проблема угля. Галущенко опроверг пресс-релиз "Центрэнерго" об импорте 1,5 млн тонн. Пока компания может получить только партию из США в 60 тысяч тонн, остальное - под вопросом.

Также есть большие проблемы с импортом угля из Казахстана. Галущенко сказал, что ничего можем не получить - ТЭС ищут другие каналы поставок.

Поэтому основные надежды по импорту угля сейчас на Польщу. Всего в этом месяце потребление составит 1,9 млн тонн, а внутренняя добыча перекроет только 1,45 млн.

При этом Галущенко отметил включение в систем ТЭЦ - Киевские ТЭЦ 5 и 6 и Харьковская ТЭЦ- 5 уже выдают в систему 700 мегаватт.

При этом, как говорит Попенко, веерных отключений в этом сезоне точно не миновать.

"У нас не хватает газа, нет угля, и теперь последняя точка - остановлен импорт из Беларуси", - говорит Попенко. Он прогнозирует, что тариф на электроэнергию без белорусского импорта вырастет до 9 гривен за киловатт (сейчас максимум - 4 гривны).

Схема Арахамии

Отметим интересный момент по импорту белорусской электроэнергии. Мы уже писали, что ток с соседней страны к на заводит компания "Тет Групп". Но, как оказалось, не напрямую, а через фирму-прокладку Vector Energy. Последняя, согласно договору с "Белэнерго" копией которого располагает "Страна", предоставляет электроэнергию из Беларуси "Тет Групп" по 100 долларов за мегаватт-час (а Vector Energy, соответственно, электричество обходится еще дешевле). При том, что в Украине цена на пике достигает 4 тысяч гривен.

Vector Energy Innovation FZCO находится под юрисдикцией ОАЭ, директор - Тарьям Матар Моххамед.

Договор с "Тет Групп" предусматривает покупку 670 млн киловатт-часов в месяц до декабря 2021 года.

По данным нашего источника на энергорынке, Vector Energy, также как и "Тет Групп" связана с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

"Глава "Тет Групп" Бутенко и экс-министр энергетики Оржель ездили в Минск договариваться об импорте, и от имени украинских властей обещали не продлевать санкции против «Белавиа» и не вводить новые санкции в отношении Беларуси взамен на поставки электроэнергии по схеме с Vector Energy", - говорит источник на энергорынке.

Не исключено, что блокировка по импорту произошла из-за размолвок между Белоруссией и украинскими покупателями. Либо из-за потери доверия белорусов к обещаниям украинских представителей на фоне общего обострения политической ситуации вокруг страны.