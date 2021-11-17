Государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на получение дополнительных 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, Австралии и США.

Об этом сообщила пресс-служба "Центрэнерго".

Первая партия - 60,5 тысяч тонн - прибудет из США уже 19 ноября. Уголь из Штатов и Австралии везут по морю. 663 тысяч тонн из Казахстана и 300 тысяч тонн из Польши привезут по железной дороге.

"Таким образом, объем законтрактованного угля достаточен, чтобы в зимний период выполнить главную функцию Центрэнерго – сбалансировать энергетическую систему Украины и не допустить так называемых "веерных" отключений электроэнергии", - сообщили в компании.

Напомним, "Страна" ранее подробно разбиралась, что на самом деле происходит с углем в украинской энергетике и ждать ли отключений света.

Кроме того, мы писали, что 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что веерных отключений света в Украине не будет и что шесть кораблей с углем уже плывет из Америки. Впрочем, позже оказалось, что корабли с углем из Америки, которыми похвастался Зеленский, везет компания Ахметова ДТЭК.