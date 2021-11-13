По состоянию на утро субботы, 13 ноября, в Украине из-за нехватки угля простаивают 60% мощностей государственных ТЭС компании "Центэнерго". Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Так. Не работают из-за отсутствия угля рекордные 14 энергоблоков следующих ТЭС:

Луганская – 15 энергоблок;

Углегорская – 2, 4, 6, 7 энергоблоки;

Криворожская – 5 энергоблок;

Закарпатская – 5, 7 энергоблоки;

Змиевская – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 энергоблоки;

Харьковская ТЭЦ-5 – 3 энергоблок;

Триполськая – 4, 5, 6 энергоблоки;

Киевская ТЭЦ-5 – 1, 3, 4 энергоблоки;

Киевская ТЭЦ-6 – 1, 2 энергоблоки.

Уточним, что на государственных ТЭС нагрузку несут всего 3 энергоблока из 23, что составляет около 10% от их мощности. В то же время на частных ТЭС из-за отсутствия угля не работают 4 блока.

Напомним, по итогам десяти месяцев 2021 года объемы экспорта электроэнергии Украиной почти втрое превысили объемы импорта: 3 026 млн кВт·ч против 1 014 млн кВт·ч.

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