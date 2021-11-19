В Беларуси подключили к электросети первый энергоблок АЭС.

Об этом сообщает в Telegram Минэнерго Беларуси в пятницу, 19 ноября.

По словам министерства, идет повышение электрической мощности генератора. В настоящее время она составляет 125 МВт.

"В Беларуси запустили энергоблок БелАЭС. Напомним, именно его отключение несколько дней назад было формальной причиной для остановки импорта белорусской электроэнергии в Украину.

Посмотрим, возобновятся ли поставки теперь", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны" в пятницу, 19 ноября.

Первый блок АЭС в Беларуси подключили к сети. Источник: Telegram/Белэнерго

Ранее "Страна" сообщала, что Беларусь объявила об остановке поставок электроэнергии в Украину по ранее заключенным контрактам. ГПО "Белэнерго" информировало, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется.

Также мы писали, что Украина просила аварийную помощь у Белоруссии по поставкам электроэнергии. В связи с этим Минск 2 ноября, возобновил поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи. Украинская сторона продолжает переговоры с Белоруссии о поставках электроэнергии по обычным договорам (то есть, не через аварийную помощь).