Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по Донбассу зашли в тупик. Она добавила, что США могут сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта/

Слова Нуланд передают РИА Новости.

"Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется… Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили "нормандский" формат, работая параллельно с Киевом… Я думаю, что мы готовы это делать. Мы не видим альтернатив, кроме как начинать что-то делать, а не просто говорить о минских соглашениях", - заявила Нуланд по видеосвязи на "Киевском форуме безопасности" в среду.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде заявил, что украинские власти не смогут вернуть под контроль Донбасс без прямого диалога с Россией.

В сою очередь в Кремле назвали конфликт в Донбассе "внутриукраинской войной" и порекомендовали Зе вести переговоры с "ЛНДР".

Также мы сообщали, что президент Беларуси Лукашенко заявил о готовности вступить в войну на Донбассе.