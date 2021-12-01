Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде заявил, что украинские власти не смогут вернуть под контроль Донбасс без прямого диалога с Россией.

Об этом он сказал в ходе ежегодного послания в Раде, сегодня, 1 декабря.

"Мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией и пока это признали все. Все внешние партнеры, а некие внутренние это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная мощная армия, и не бояться сейчас говорить друг другу правду. Если мы хотим вернуть Донбасс, то давайте, а если хотим просто ходить и говорить об этом, то давайте ничего не делать", - сказал он.

Также президент сообщил, что знает, "какие страны делают вид, что поддерживают Украину".

Ранее мы писали о том, что по словам пресс-секретаря российского президента Владимира Путина, обвинения в адрес России могут быть подготовкой Украины к силовому решению на Донбассе.

Кроме того, в самой России тем временем Зеленского обвиняют в вероломстве и подготовке наступления на Донбассе.