Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для молодежи Крыма и неподконтрольного Донбасса высшее образование в Украине будет доступно без внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом он сказал в ходе ежегодного послания в Верховной Раде, в среду, 1 декабря.

Напомним, в мае 2021 года в Украине утвердили порядок приема поступающих в вузы с неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Как и в прошлом году, у таких абитуриентов было два варианта: сдавать ВНО либо поступать по упрощенной процедуре через специальные образовательные центры.

Ранее "Страна" проанализировала указ Министерства образования и науки, который регламентирует поступление для жителей Донбасса и Крыма. Также мы подробно ответили на главные вопросы о поступлении.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, как выступает президент в Раде.