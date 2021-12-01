"Слуги народа" придумали акустический прием, чтобы не дать оппозиции помешать Владимиру Зеленскому заявлять о "перемогах" во время его послания к Верховной Раде в среду, 1 декабря.

Они постоянно и безостановочно аплодируют после каждой фразы президента. Такого еще не было на посланиях глав государства в Украине.

Отметим, что в ходе своего выступления в Верховной Раде Зеленский уже анонсировал экономический паспорт украинцев. Речь идет о планах по выплатам новорожденным.

Также "Страна" писала о том, что некоторые "слуги народа" сегодня пришли в Верховную Раду слушать послание Владимира Зеленского в футболках с надписью "За президента, против олигархов". Например, Гетманцев и Тищенко. Впрочем, не все нардепы стали их надевать.

Напомним, что на пресс-марафоне в пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что люди олигарха Рината Ахметова обсуждают госпереворот в Украине с Россией на 1-2 декабря.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на улицах Киева 1 декабря, в день обещанного Зеленским госпереворота.