Накануне анонсированного на 1 декабря президентом Владимиром Зеленским госпереворота в Украине перед зданием Офиса главы государства на улице Банковой рабочие начали устанавливать ледовый каток. Место проведения работ огорожено металлическим забором. Там уже начали монтировать помост для катка, а также лежат доски и трубы.

В прошлом году под Офисом президента работала также карусель и резиденция Святого Николая.

Напомним, Арахамия заявил, что Верховная Рада готовится к натиску митингующих 1 декабря, которые заблокируют входы и выходы, а также подъезды к парламенту.

Напомним, Зеленский в ходе пресс-марафона 26 ноября заявил, что переворот планирует Россия вместе с некими людьми из окружения Рината Ахметова, которые планируют втянуть его в эту историю.

Позже американский журналист Кристофер Миллер со ссылкой на источники, заявил, что историю с "госпереворотом Ахметова" президент придумал на основе записи разговора одного офицера Федеральной службы безопасности России и трех бывших сотрудников МВД Украины в Крыму.

Также мы писали, что киевляне говорят о "госперевороте", который анонсировал Зеленский.