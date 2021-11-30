Президент Владимир Зеленский в рамках кадровых изменений в Службе безопасности Украины назначил Александра Поклада новым начальником департамента контрразведки Служба безопасности Украины. Он занял место уволенного ранее Александра Руснака.

Об этом говорится в указе №606/2021 на сайте Президента Украины.

"Назначить Поклада Александра Валентиновича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в соответствующем документе.

Данное решение президента прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Поклад - скандальная личность. При Порошенко он уже служил в контрразведке. За это время он попал в огромное количество скандале, связанных с фабрикацией и провокацией преступлений против оппонентов тогдашней власти. Также в интернете можно встретить обвинения в том, что он был причастен к организации убийства Шеремета. В общим, "заплечных дел мастер". Такому сфабриковать дело о "госперевороте" - пару вечеров потребуется", - говорится в сообщении какнала.

В то же время в указе №605/2021 сказано о том, чтобы назначить Илью Витюка начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов в сфере информационной безопасности СБУ.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский внезапно уволил начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Руснака. Указ об увольнении под номером 604/2021 появился на сайте главы государства вечером 29 ноября.