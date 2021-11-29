Президент Владимир Зеленский внезапно уволил начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Руснака.

Указ об увольнении под номером 604/2021 появился на сайте главы государства вечером 29 ноября.

"Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - сказано в документе.

Неожиданное решение прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Зеленский внезапно уволил начальника Департамента контрразведки СБУ Руснака. Почему? Может, не успел в срок порезать и склеить пленки разговора о "госперевороте Ахметова"? Или же осмелился предположить, что вся эта история - полный бред и позор? Вскоре узнаем", - предположил канал.

Ранее "Страна" подробно анализировала, что известно о "госперевороте с участием Ахметова", о котором во время пресс-марафона в прошлую пятницу заявил Зеленский. Мы пришли к выводу, что фактов о перевороте на руках у СБУ практически нет.

Также мы проводили опрос, как киевляне относятся к откровению Зеленского о госпереовроте, якобы намеченном на 1 или 2 декабря.