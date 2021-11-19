Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Закарпатской облгосадминистрации Анатолия Полоскова с должности. Обязанности губернатора региона временно возложили на заместителя главы ОГА Петра Добромильского.

Президентские указы №587/2021 и №588/2021 опубликованы на сайте главы государства.

"Уволить Полоскова Анатолия Александровича с должности главы Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в первом документе.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Закарпатской облгосадминистрации на Добромильского Петра Петровича", - говорится во втором.

Петр Добромильский был назначен заместителем главы Закарпатской ОГА в мае 2021 года.

"Страна" подробно писала о том, что предшествовало этим событиям.

Напомним, 15 ноября глава Закарпатского областного совета Алексей Петров досрочно сложил свои полномочия. Депутаты приняли его отставку. До этого, 28 октября, депутаты Закарпатского областного совета проголосовали за выражение ему недоверия.

В прошлом году на заседании 25 ноября Кабинет министров Украины согласовал увольнение губернатора Закарпатской области Алексея Петрова и назначение на его место бизнесмена Анатолия Полоскова. Анатолий Полосков - местный предприниматель, он является директором винодельческой компании "Шато Чизай".