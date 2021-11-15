Глава Закарпатского областного совета Алексей Петров досрочно сложил свои полномочия. Депутаты приняли его отставку.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

"Депутаты Закарпатского областного совета удовлетворили заявление спикера облсовета Алексея Петрова о досрочном сложении полномочий председателя Закарпатского облсовета без прекращения полномочий депутата облсовета", - указано в сообщении.

Напомним, в четверг, 28 октября, депутаты Закарпатского областного совета проголосовали за выражение недоверия председателю Алексею Петрову и досрочно сняли его с должности.

В прошлом году на заседании 25 ноября Кабинет министров Украины согласовал увольнение губернатора Закарпатской области Алексея Петрова и назначение на его место бизнесмена Анатолия Полоскова. Анатолий Полосков - местный предприниматель, он является директором винодельческой компании "Шато Чизай".

Также мы рассказывали, что в декабре прошлого года по результатам тайного голосования Закарпатский облсовет возглавил Петров. За него тогда проголосовали тридцать семь депутатов, а его оппонента Виктора Русина поддержали только семнадцать человек.