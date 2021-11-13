После встречи с аплодисментами в Укрэксимбанке нападавших на "Схемы" Игоря Тельбизова и Олега Осипова все-таки уволили.

Информация об этом появилась на сайте банка

Действия Тельбизова и работников банка стали предметом возмущения общественности, поэтому наблюдательный совет принял единодушное решение обратиться в правление банка об увольнении Тельбизова и Осипова.

Набсовет пришел к выводу, что Тельбизов и Осипов не способны выполнять обязанности и не понимают корпоративных ценностей банка, а их пребывание на должностях создает угрозу системе безопасности банка и создает репутационные риски.

Ранее депутат Гео Лерос опубликовал видео, как в "Укрэксимбанке" аплодисментами встречали восстановленного в должности директора департамента безопасности Игоря Тельбизова, который заламывал руки оператору "Схем".

На кадрах записи видно, как Игоря Тельбизова встречают аплодисментами в холле банка. Он поклонился и поблагодарил сотрудников банка за поддержку.

11 ноября сообщалось, что двух работников "Укрэксимбанка" восстановили в должностях после нападения на журналистов "Схем".