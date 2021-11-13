Нападавших на "Схемы" Тельбизова и Осипова уволили из банка после встречи с овациями
После встречи с аплодисментами в Укрэксимбанке нападавших на "Схемы" Игоря Тельбизова и Олега Осипова все-таки уволили.
Информация об этом появилась на сайте банка
Действия Тельбизова и работников банка стали предметом возмущения общественности, поэтому наблюдательный совет принял единодушное решение обратиться в правление банка об увольнении Тельбизова и Осипова.
Набсовет пришел к выводу, что Тельбизов и Осипов не способны выполнять обязанности и не понимают корпоративных ценностей банка, а их пребывание на должностях создает угрозу системе безопасности банка и создает репутационные риски.
Ранее депутат Гео Лерос опубликовал видео, как в "Укрэксимбанке" аплодисментами встречали восстановленного в должности директора департамента безопасности Игоря Тельбизова, который заламывал руки оператору "Схем".
На кадрах записи видно, как Игоря Тельбизова встречают аплодисментами в холле банка. Он поклонился и поблагодарил сотрудников банка за поддержку.
11 ноября сообщалось, что двух работников "Укрэксимбанка" восстановили в должностях после нападения на журналистов "Схем".