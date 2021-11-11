Двух нападавших на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" восстановили в должностях.

Об этом сообщает "Радио Свобода" в четверг, 11 ноября.

Речь идет о директоре департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоре Тельбизове и начальнике управления внутренней безопасности банка Олеге Осипове.

"Приказ о возобновлении Тельбизова и Осипова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке. Редакция также в письменном виде обратилась в прессслужбу "Укрэксимбанка" с дополнительными вопросами, в частности с просьбой предоставить информацию о результатах внутреннего расследования", - говорится в материале.

Тельбизов и Осипов обвиняются в уголовном производстве по ст.171 (изъятие материалов и препятствие деятельности журналиста) и ст.126 (умышленное совершение насильственных действий). Они, по приказу главы правления финучреждения Евгения Мецгера, 4 октября применили силу против журналистов программы "Схемы".

Напомним, что дело о нападении на журналистов "Схем" в кабинете главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера передали в суд без ключевых доказательств против обвиняемых - оригиналов аудиозаписей и воссозданного видео нападения. Также в процессе подготовки обвинительного акта из него исчезла самая "тяжелая" - 146 статья УК (Незаконное лишение воли или похищение человека) которая наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.

Ранее "Страна" сообщала, что 5 октября во время интервью с Мецгером на журналистов программы "Схемы" напали в его кабинете. На следующий день после публикации видеозаписи этого нападения глава правления "Укрэксимбанка" сложил полномочия на время расследования инцидента и внутренней проверки. А через еще пять дней Мецгер написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Также мы писали, что в Офисе генерального прокурора Украины заявили, что Мецгер пойдет под суд из-за нападения на журналистов. Также будут судить еще троих сотрудников банка.