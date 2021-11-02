В деле о препятствии работе журналистов программы "Схема" в "Укрэксимбанке" будут судить бывшего председателя правления банка Евгения Мецгера и еще троих сотрудников банка.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в своем Тelegram-канале.

"При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы"", - сказано в сообщении.

Бывшему председателю правления, чье имя в сообщении Офиса генпрокурора не называется, но можно сделать вывод, что речь идет о Евгении Мецгере, и пресс-секретарю инкриминируют незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользовался в связи со своей профессиональной деятельностью, и влияние на журналиста с целью препятствования исполнению им профессиональных обязанностей.

"Двум другим сотрудникам банка – руководителю Департамента банковской безопасности и начальнику управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не причинившую телесных повреждений", - сказано в сообщении.

Напомним, 4 октября на журналистов программы "Схемы" в ходе интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером напали прямо в его кабинете. У журналистов отобрали силой две камеры, и вернули через час без записей.

После этого в в "Укрэксимбанке" опровергли нападение на журналистов и заявили, что соблюдают законы Украины.

Однако позже появились видео с камер наблюдения. На записи попал момент, как охранник Мецгера применяет к журналистам силу, а сам глава правления приказывает отобрать камеры и прекратить съемки. После этого Мецгер извинился и сложил полномочия.