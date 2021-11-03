Дело о нападении на журналистов "Схем" в кабинете главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера передали в суд без ключевых доказательств против обвиняемых - оригиналов аудиозаписей и воссозданного видео нападения.

Об этом заявил адвокат журналиста и оператора "Схем" Анатолий Попов, сообщает издание Радио "Свобода".

"Это ставит под реальную угрозу возможность доказательства вины обвиняемых в совершенном правонарушении", - сказал Попов.

Также в процессе подготовки обвинительного акта из него исчезла самая "тяжелая" - 146 статья УК (Незаконное лишение воли или похищение человека) которая называется ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок, сообщил адвокат.

"Только эта статья считается именно уголовным преступлением. Другие две статьи, по которым дело пошло в суд - это уголовные проступки по которым и порядок расследования упрощенный и ответственность ниже", - сказал адвокат.

Напомним, 5 октября во время интервью с Мецгером на журналистов программы "Схемы" напали в его кабинете. На следующий день после публикации видеозаписи этого нападения глава правления "Укрэксимбанка" сложил полномочия на время расследования инцидента и внутренней проверки. А через еще пять дней Мецгер написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Кроме того, в Офисе генерального прокурора Украины заявили, что Мецгер пойдет под суд из-за нападения на журналистов. Также будут судить еще троих сотрудников банка.

Также мы писали, что из-за нападения на журналистов суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.