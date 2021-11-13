"Укрэксимбанк" уволил двух сотрудников - фигурантов дела о нападении на журналистов "Схем": директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальнике управления внутренней безопасности банка Олега Осипова. Интересно, что произошло это спустя сутки после их восстановления в должностях.

Об увольнении сообщает пресс-служба банка в Фейсбуке.

"12 ноября 2021 г. наблюдательный совет АО "Укрэксимбанк" на своем внеочередном заседании, изучив обстоятельства произошедшего 11 ноября 2021 года инцидента в головном офисе банка с участием Тельбизова И.Г. и работников департамента банковской безопасности банка и ставшего предметом возмущения общественности, принял единодушное решение обратиться в правление банка для принятия мер по немедленному прекращению трудовых отношений банка с Тельбизовым И.Г. и Осиповым О.Л.", - сказано в посте.

На заседании члены набсовета констатировали, что своими действиями Тельбизов и Осипов доказали, что они не способны должным образом выполнять свои обязанности, предусмотренные их должностной инструкцией, в результате, среди прочего, непонимания требований и положений кодекса этики и корпоративных ценностей банка и наличия конфликта между личными интересами и интересами банка, добавили в финучреждении.

Члены набсовета пришли к выводу, что дальнейшее пребывание Тельбизова и Осипова на должностях создает угрозу всей системе безопасности банка и для его стабильной и непрерывной деятельности в целом, а также репутационные риски.

Правление "Укрэксимбанка" на своем внеочередном заседании, рассмотрев рекомендацию набсовета, единогласно приняло решение немедленно уволить Тельбизова и Осипова на основании выявленного несоответствия работника занимаемой должности и выполняемой работе.

Ранее "Страна" рассказывала, как сотрудники банка встречали вернувшегося Тельбизова овациями.

Потом работники банка рассказали нашему изданию, почему считают Тельбизова достойным оваций.