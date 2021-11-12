"Страна" поговорила с работниками "Укрэксимбанка" и узнала, почему они устроили овацию директору департамента безопасности Игорю Тельбизову, который восстановился на работе, хотя и является подозреваемым в нападении на журналистов "Схем".

"Овация - это форма компенсации морального ущерба Игорю Тельбизову, - сказал "Стране" один из работников банка. - Коллеги считают, что несправедливо все, что с ним произошло".

Также он добавил, что многие топ-менеджеры банка хорошо относятся к директору департамента безопасности.

"Журналисты сильно перекрутили тему нападения на медийщиков. Хотя нападения как такового не было. Никто же никого не покалечил и в лес не вывез. Людей просили не снимать, а они не послушали. Не страшно пострадали: посидели немного взаперти. Зажали их там немного. За что при этом увольнять Тельбизова? За то, что он выполнял указания председателя правления, делал свою работу? Бред, так не должно быть", - такой комментарий выдал "Стране" один из высокопоставленных работников "Укрэксимбанка".

Работники "Эксима" полагают, что видео с возвращением Игоря Тельбизова на работу сняли, чтобы утереть нос журналистам и доказать несгибаемость "банкирского духа".

"Банкиры в принципе не любят журналистов. А тут ещё из-за них пострадали коллеги. Поэтому и возникло чувство солидарности. Это как по принципу "свой-чужой", когда свой всегда прав", - объяснил ещё один сотрудник банка.

Между тем официально председатель наблюдательного совета банка Оляна Гордиенко выдала совсем другое мнение: нападение на журналистов - это красная линия, за которую нельзя заступать.

"Как профессиональный юрист я понимаю и знаю по опыту, что соблюдение буквы закона не всегда обеспечивает фундаментальную справедливость. Законодатель априори не в состоянии предусмотреть все возможные сценарии реальной жизни, в которых может возникнуть необходимость применения созданных им норм закона. Для некоторых это объективное несовершенство предписаний закона - удобный способ манипуляций. Понимаю, что возвращение к выполнению своих обязанностей И.Тельбизова и О.Осипова, которое состоялось "в строгом соответствии с нормами действующего законодательства", не справедливо. Препятствование законной деятельности журналистов - красная линия, за которой безапелляционно должна наступать не только юридическая, но и морально-нравственная ответственность", - написала Гордиенко на своей странице в Facebook.

Также она пообещала, что госбанк сделает все, чтобы возвращенные на работу его работники больше не причиняли ущерба репутации "Эксима".

Напомним, в начале октября на журналистов программы "Схемы" напали во время интервью с председателем "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. Вскоре Мецгер написал заявление об увольнении, а в Офисе генерального прокурора Украины пообещали, что он и еще трое сотрудников банка пойдут под суд.

11 ноября двух работников "Укрэксимбанка" восстановили в должностях после истории с нападением на журналистов "Схем": Тельбизова и Олега Осипова.