В "Укрэксимбанке" аплодисментами встречали восстановленного в должности директора департамента безопасности Игоря Тельбизова, который заламывал руки оператору "Схем".

Соответствующее видео опубликовал нардеп Гео Лерос.

"Хотите посмотреть, как выглядит коррупционная система Владимир Зеленский изнутри?! Вот видео как обновленный в должности Тельбизов, ломавший руки оператору программы "Схемы", словно "воин света" возвращается на работу в "Укрэксимбанк". Это животное под безумные овации и улюлюканье заходит в головной офис банка, как настоящий герой", - пишет Лерос.

На кадрах записи видно, как Игоря Тельбизова встречают аплодисментами в холле банка. Он поклонился и поблагодарил сотрудников банка за поддержку.

"Наверное краш-тест круче нельзя было пройти ни в одной организации", - сказал Тельбизов.

Напомним, двух работников "Укрэксимбанка" восстановили в должностях после нападения на журналистов "Схем". Речь идет о директоре департамента банковской безопасности Игоре Тельбизове и начальнике управления внутренней безопасности банка Олеге Осипове.

Ранее мы писали о том, как 5 октября во время интервью с Евгением Мецгером, который являлся тогда главой правления банка, на журналистов программы "Схемы" напали в его кабинете. На следующий день после публикации видеозаписи этого нападения глава правления "Укрэксимбанка" сложил полномочия на время расследования инцидента и внутренней проверки. А через еще пять дней Мецгер написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Кроме того, в Офисе генерального прокурора Украины заявили, что Мецгер пойдет под суд из-за нападения на журналистов. Также будут судить еще троих сотрудников банка.