Служба безопасности Украины не проверяет, причастен ли "Укрэксимбанк", главу которого недавно уволили из-за нападения на журналистов, к финансированию терроризма при выдаче кредита фирмам бизнесмена, компания которого работает не неподконтрольной территории Донбасса и платит налоги "ДНР".

Об этом со ссылкой на данные СБУ пишут "Украинские новости".

О том, что "Укрэксимбанк" выдал 60 млн долларов кредита на покупку ТРЦ Sky Mall компаниям бизнесмена Сергея Брюховецкого, сообщила программа "Схемы". По информации расследователей, компания Брюховецкого работает на неподконтрольной части Донбасса и платит налоги "ДНР".

После этого журналисты спросили у СБУ, проверяет ли спецслужба в связи с этим возможную причастность банка к финансированию терроризма и открыто ли уголовное производство.

СБУ в ответе указала, что действует в рамках полномочий и способом, который определяется законом. О проверке информации журналистского расследования в спецслужбе ничего не сообщили, уточнив, что "в случае наличия достаточных оснований СБУ принимает необходимые меры".

Напомним, что в начале октября на журналистов программы "Схемы", которые планировали задать вопросы о ситуации с Брюховецким, напали во время интервью с председателем "Укрэксимбанка".

После этого глава "Укрэксимбанка" Мецгер сложил полномочия.

Кроме того, Мецгеру вручили подозрение в деле о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке".