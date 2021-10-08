Вслед за главой "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером, который получил еще одно подозрение в деле о препятствии работе журналистов "Схемы", начальнику охраны Мецгера - Игорю Тельбизову также выдали дополнительное подозрение.

В дополнение к "препятствию журналистской деятельности" Тельбизову добавили "умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

Напомним, на видео видно, как охранник Мецгера заламывал руки оператору Александру Мазуру, а журналиста "Схем" Кирилла Овсяного блокировали в кабинете в течение часа. В итоге интервью было прервано, подчиненные Мецгера отобрали у журналистов камеры и удалить отснятые материалы интервью.

Однако все материалы удалось восстановить.

Самому Мецгеру тоже добавили статью к квалификации. Его теперь также подозревают в удержании людей против их воли.

Как писала "Страна", глава "Укрэксимбанка" Мецгер сложил полномочия после нападения на журналистов.