В пятницу, 12 ноября, "Укрэнерго" через госпредприятие "Гарантированный покупатель" перечислило почти 20 млрд гривен по облигациям, выпущенным для погашения долгов перед зеленой энергетикой.

Правительство хотело этот платеж остановить, но директор предприятия Константин Петриковец отказался это делать. Из-за этого его уволили.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Гарантированного покупателя".

Кабмин в субботу, 13 ноября, провел внеочередное заседание, на котором уволил Константина Петриковца с должности директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель". Платеж после этого был заблокирован.

"Причиной увольнения стало то, что я отказался выполнять незаконные указания представителей правительства по расчетам производителями электроэнергии из возобновляемых источников", - заявил Петриковец.

Также он заявил о произволе и о том, что идет в суд оспаривать незаконное увольнение.

"Наверняка еще больший скандал начнется, когда свое слово скажут "зеленые" энергетики и их инвесторы (как только поймут, что их кинули на деньги). В целом скандал этот показывает критическую ситуацию с деньгами на энергорынке. И не только. По одной из версий, платеж притормозили, чтобы деньги не ушли на валютный рынок, где с пятницы начался массированный вывод средств из Украины", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

По еще одной из версий, правительство хочет в ручном режиме перечислить платежи зеленым энергетикам, исключив из числа получателей компании Рината Ахметова, с которым президент в последнее время входит в жесткий конфликт.

Напомним, в ноябре Еврокомиссия внесет в список зеленой энергетики атомную и газовую электрогенерацию.

Также мы писали, что в Украине из-за нехватки угля простаивают 60% мощностей ТЭС "Центрэнерго".