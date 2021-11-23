Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал свою версию о том, по какой причине президент Украины Владимир Зеленский уволил в прошлом году руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Василия Бурбу.

Об этом заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова.

Арестович объяснил увольнение Бурбы тем, что тот "нарушил последовательность принятия решения" в проведении спецоперации по "вагнеровцам", не согласовав ее предварительно с Зеленским.

"Сначала он самолично дал команду на начало активной фазы операции, не продумав, чем может закончится скандал с Турцией в период подготовки стратегического договора с ней, а только потом пошел спрашивать санкцию у президента", - заявил Арестович.

Напомним, что сам Бурба говорил совсем иное (также как и британское агентство Bellingcat, которое выпустило недавно расследование по вагнеровцам). Он заявлял, что Зеленский и министр обороны Таран заранее утвердили план операции, но накануне ее начала попросили ее перенести на несколько дней. Об отмене операции речь не шла.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как бывший глава разведки Бурба "закопал" Зеленского и нашел у него крота.