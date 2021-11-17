В британском агентстве Bellingcat выпустили наконец свое расследование по истории с "вагнеровцами". Это пока текстовая версия, но еще обещают и фильм.

Статью собирались опубликовать еще в марте. Но потом постоянно переносили. А выпустили только после того, как свои выводы обнародовала украинская Временная следственная комиссия Рады ("Страна" их уже анализировала).

Выводы ВСК, которые зачитала Марьяна Безуглая, оказались ожидаемыми - Зеленский и Ермак оказались ни при чем, "зрады" нет. Однако при этом осталось непонятно кто отдал приказ об установке операции (ВСК этого якобы не установила).

Поэтому все ждали расследования Bellingcat, которое могло бы ответить на этот вопрос.

И оно ответило. Назвав (устами экс-главы разведки Василия Бурбы) конкретное лицо - Андрея Ермака, главу Офиса президента.

При этом, правда, оговорилось, что каких-либо еще подтверждений кроме слов Бурбы получено не было. Также в расследовании нет никаких обвинений, что Ермак предложил перенести операцию с целью ее срыва через "слив" информации белорусов.

Последнее уже подняли на щит спикеры Офиса президента, говоря о том, что никаких доказательств вины Ермака не предъявлено и, тем самым, доказано, что никакой "зрады" нет в принципе.

Хотя, на самом деле, доказательств отсутствия "зрады" тоже нет. То есть вопрос о мотивах Ермака, который предложил перенести операцию, а также по вопросу о возможной утечке информации из ОП, остался без ответа, что открывает дорогу для дальнейших интерпретации обоих сторон в свою пользу.

При этом из под обвинений в "зраде" выведен сам Зеленский, так как, по словам Бурбы, никаких приказов об отмене операции лично президент не давал.

Тем не менее, во всей истории после расследования Bellingcat и президент, и украинские спецслужбы предстают в крайне неблагоприятном свете совсем по другой причине - подтверждено, что они обманом хотели посадить самолет в Киеве, использовав ту же схему, в которой обвинили Лукашенко в истории с самолетом Протасевича, назвав это "воздушным пиратством". Выходит, что то же "пиратство" планировали и украинские спецслужбы, а Зеленский одобрил.

Но это, если все действительно планировалось так, как описал Bellingcat. В чем есть некоторые сомнения. По ходу чтения расследования возникло ощущение, что ряд ключевых моментов по спецоперации, сознательно были скрыты. В первую очередь идет как о роли западных спецслужб в этой истории, так и о версии, что "вагнеровцев" реальные кураторы операции могли сознательно "скормить" Лукашенко, чтоб рассорить его с России накануне выборов и Беломайдана.

Подробнее читайте в статье "Страны".

Первая фаза. Вербовка

Большую часть текста занимает детальное изложение того, как вербовали "вагнеровцев".

Эта история достаточно широко известна еще по публикациям в российских СМИ. И многие эпизоды "Биллингкета" полностью копируют информацию, которая уже всплывала еще в "Комсомольской правде", которая первая написала о том, что это операция украинских спецслужб.

Например, о том, что вербовщики от Украины маскировались под работников "Роснефти" и сотрудников российской ЧВК "МАР". Или о том, что один из них действовал под именем "Сергей Петрович".

Более того, сам "Биллингкет" признает, что большинство документов, которые публиковались сначала в российской, а потом и украинской прессе - аутентичные.

Но есть и ряд интересных инсайдов. Например, о том, что первоначально украинские спецслужбы собирались выманить 4–5 человек на территорию Венгрии - под предлогом, что для работы в новой ЧВК надо пройти подготовку в специальном тренировочном лагере (они и правда есть на территории этой страны, поэтому версия звучала правдоподобно).

А дальше, по версии "Биллингкет", в Венгрии их бы задержали, экстрадировали в Украину и судили. Хотя не факт, что так бы произошло. Видимо, поэтому от данной идеи отказались.

Второй момент - у ГУР был якобы "крот" в минобороны России, который ранее был завербован на Донбассе. Его использовали как человека, который мог подтвердить легитимность операции по вербовке, если у целей возникнут вопросы.

Третье - не все из них служили в ЧВК "Вагнера" - часть просто воевали на стороне "ДНР" и "ЛНР", а другие просто служили когда-то в российской армии.

Захват самолета утвердил Зеленский

Украинская следственная комиссия позавчера пришла к выводу, что было четыре сценария задержания "вагнеровцев" - и захват через посадку самолета был одним из них. Но на вопрос, его ли собирались реализовывать, депутаты не ответили. Мол, может его, а может и не его.

"Биллингкет" четко говорит, что это был единственный сценарий, который был избран по итогу.

В активную фазу операция вошла в начале 2020 года. Тогда действительно рассматривались варианты выманить россиян в третьи страны и оттуда попытаться экстрадировать. Но почти сразу в дело включилась СБУ, и было решено самолет сажать в Украине.

Всю дальнейшую информацию британские журналисты дают со ссылкой на своих собеседников среди людей, близких к операции. В том числе - бывшего главу ГУР Василия Бурбу.

План принудительной посадки самолета составило Главное управление разведки. В Украину должен был поступить "анонимный" звонок из Минска о бомбе на борту.

"Согласно международному праву, украинские авиадиспетчеры могут дать указание пилоту не сообщать пассажирам об аварийной ситуации или даже об изменении траектории полета. Именно этот вариант и был принят за основу как наиболее надежный", - говорится в расследовании.

То есть сажать борт собирались под угрозой фейкового теракта.

Причем Зеленский знал об операции и еще в начале июля утвердил ее план, включавший принудительную посадку. О ходе мероприятий ему регулярно докладывали лавный разведчик Бурба и замглавы СБУ Руслан Баранецкий. Операция называлась "Авеню".

Почему сорвалась операция?

В ночь на 25 июля россияне прибыли из Москвы в Минск и должны были сесть на самолет в Стамбул. Но билеты были к тому моменту уже аннулированы.

Причины "Биллингкет" описывает со слов бывшего руководителя ГУР Бурбы и других собеседников из украинской разведки. И делает оговорку, что независимых подтверждений этой информации найти не удалось.

За день до отправки россиян в Минск Бурба и Баранецкий прибыли в Офис президента. Они собирались доложить о финальной стадии операции - но Зеленский с ними не встретился, а вместо него к ним вышел глава ОП Ермак.

"По словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю", - пишет "Биллингкет". Бывший разведчик связал это с тем, что 27 июля наступало перемирие на Донбассе, и Офис не хотел его срывать.

То есть конкретного приказа от Зеленского на остановку операции не было, если верить "Биллингкету" и Бурбе. А было переданное через Ермака пожелание отложить ее. Которое, конечно, в такой форме юридической силы не имеет.

После этого якобы шеф ГУР начал возражать Ермаку и заявил, что это может сорвать операцию. Тогда в Офисе предложили отложить захват хотя бы на четыре дня - на 29 июля. Но разведка смогла перебронировать билеты только на 30-е.

К слову, в расследовании есть только один скриншот билета - забронированного на 25-е. Но не показан перебронированный билет на 30-е. И был ли он на самом деле - большой вопрос, к которому мы еще вернемся.

"Биллингет" не дает ответа на ключевой (с точки зрения теории "зрады") вопрос - был ли дальнейший захват россиян белорусскими спецслужбами следствием утечки информации из Киева.

Хотя из той информации, которая приводится в расследовании, можно сделать вывод, что белорусы могли "принять" "вагнеровцев" и по своей программе без всяких утечек из Киева.

То есть, всему виной "нетипичное поведение" россиян, которые жили военным распорядком и тем самым привлекли внимание КГБ. Хотя, повторимся, однозначного утверждения об этом нет, но логика изложения подводит именно к этой мысли.

То есть провал операции выглядит как стечение обстоятельств (пусть и негативное для Зеленского и Ермака), но не сознательный "слив".

С другой стороны, в версии расследования, который привел русскоязычный сайт The Insider, есть все-таки допущение о "зраде".

Правда, опять же, со ссылкой на анонимных источников.

"Опрошенные нами бывшие оперативники ГУР МОУ высказали мнение, что одной из причин срыва операции могло стать предвзятое отношение президента и его аппарата к Василию Бурбе, который уже имел трения с офисом президента. Триумфальное завершение столь значимой спецоперации сделало бы его героем в глазах широкой общественности и придало бы ему политический вес, чего, якобы, хотели избежать в аппарате Зеленского. Источники, близкие к Бурбе, подтвердили The Insider, что сразу после ареста вагнеровцев в Минске он предложил всем, кто знал о спецоперации (кроме президента), пройти тест на детекторе лжи, чтобы выяснить, не просочилась ли информация к белорусам. Через несколько дней после арестов он был отстранен от исполнения своих обязанностей". - пишет The Insider.

Что же до версии о белорусском (или российском) агенте в группе "вагнеровцев", которую озвучила позавчера нардеп Марьяна Безуглая - в "Биллингкет" ее опровергают. И говорят, что в ГУР пользовались фейковыми данными.

Выводы и вопросы

Итак, по версии "Биллингкет" (а точнее Бурбы), прямой команды на отмену операции Зеленский лично не давал. Пожелание такое высказал Ермак.

Таким образом президент здесь выводится из-под удара. Хотя, безусловно, трудно предположить, чтобы глава разведки мог взять под козырек после команды Ермака. Он ему не подчиняется. Поэтому если история, о которой рассказывает Бурба и имела место быть, то, судя по всему, Ермак лишь передавал приказ Зеленского. И тогда действительно понятно почему Бурба послушался.

Но даже если вынести за скобки вопрос о возможной "зраде", то "закопать" Зеленского у "звонящих котов" все-таки получилось. Но по другому вопросу.

В расследовании четко указывается, что Зеленский не только был в курсе спецоперации с посадкой обманом самолета в Киеве, но и лично ее одобрил и утвердил.

По сути Зеленский дал добро на акт воздушного пиратства, который был чреват очень тяжёлыми последствиями. Намного более тяжёлыми, чем в случае с Протасевичем. Ведь попытка захвата в самолёте десятков мужчин с боевым опытом могла привести к многочисленным жертвам среди мирных людей на борту.

И эту авантюру, как выходит из расследования, повторимся, одобрил лично Зеленский. И приказа об отмене он не давал, а лишь (через Ермака) попросил перенести операцию, чтоб не срывать перемирие, которое он хотел использовать в предвыборных целях.

Напомним, что по обвинению в "воздушном пиратстве" против Лукашенко были введены жёсткие санкции после посадки самолёта с Протасевичем. Самолета, который никто, к слову, не штурмовал.

В том числе санкции ввело и украинское руководство, которое планировало сделать тоже самое с самолётом из Минска - только с потенциально куда более тяжёлыми последствиями. И после выхода расследования Биллингкэт вся эта история и поведение в ней Зе-команды выглядит предельно цинично.

А был ли планчик?

Но есть вопросы и к самому расследованию "Биллингкет". Самый главный из них - насколько достоверна информация о том, что "вагнеровцев" собирались действительно доставлять в Киев?

Понятно, что такие планы обсуждались и даже, видимо, санкционировались Зеленским. Но есть сомнения, что так собирались делать на финальной стадии процесса.

Во-первых, нет копий перебронированных билетов. Хотя о них говорила и Безуглая, презентуя результаты работы ВСК, и теперь британские журналисты. Но странно, что этот документ, секретность которого сейчас уже не имеет смысла, так тщательно скрывают.

Во-вторых, никуда не делись резоны сохранить перемирие, за которое, со слов Бурбы, ратовал Офис президента. В чем был смысл сорвать его не 25-го, а 30-го июля? Что так, что эдак это бы разрушило договоренности по прекращению огня. А они были нужны Зеленскому для кампании по местным выборам.

Президент в тот период крайне активно эксплуатировал тему перемирия. Более того - оно действительно впервые в истории этой войны соблюдалось, несмотря на протесты националистов. То есть Банковая была в нем кровно заинтересована для удержания поддержки избирателей на юго-востоке страны.

Поэтому есть логическая неувязка в показаниях Бурбы "Биллингкету". А, учитывая, что подписано перемирие было за два дня до поездки россиян в Минск - 22 июля - то у Зеленского уже на том этапе вряд ли могли планировать захват россиян в Киеве.

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов фактор обычного головотяпства - когда о "вагнеровцах" вспомнили только после того, как Бурба и Баранецкий пришли с докладом. И тогда срочно решили операцию откладывать.

Но это, повторимся, если самолет действительно хотели посадить в Киеве. Потому что есть еще один фактор, который позволяет в этом усомниться.

В-третьих, абсолютно не верится, что у Зеленского стали бы насильно сажать и штурмовать самолет "Турецких авиалиний" - именно этим перевозчиком "вагнеровцев" должны были доставить в Киев (смотрите скриншот билета выше).

Turkish Airlines - флагманская авиакомпания Турции, половина которой принадлежит государству. Захват ее самолета вызвал бы смертельную обиду Эрдогана, с которым Киев пытался выстраивать тесные партнерские отношения.

Особенно, если бы во время штурма погибли или пострадали граждане Турции. Скандал был бы гигантских масштабов. При том, что отношения с Турцией для Зеленского крайне важны.

Обратное могло быть, если бы Анкара изначально была в курсе операции. Но какой был профит для Эрдогана подставлять свои самолеты и сограждан под украинские пули - непонятно. Да в таком случае, если на то было делание и политическая воля Эрдогана, можно было россиян и на территории Турции спокойно задержать, а затем выдать в Киев (или поторговаться с Москвой).

По этим трем причинам вообще вся теория о том, будто Украина в конце июля планировала захват самолета в Киеве, выглядит пока что весьма спорной. Такие планы, конечно, наверняка разрабатывались и вероятно были одобрены Зеленским. Но было ли принято финальное решение штурмовать турецкий борт - огромный вопрос.

В этом свете куда логичнее выглядит версия о том, что "вагнеровцев" хотели на тот момент сдать Лукашенко и вызвать его конфликт с Путиным накануне президентских выборов. А там, если выйдет, заполучить всех или часть этих людей по экстрадиции.

И стоять за таким планом как раз могли западные спецслужбы, чье внимание тогда было приковано к раскачке минских протестов. Задача сменить Лукашенко для Запада на тот момент явно виделась более важной, чем небольшой тактический успех с захватом воевавших на Донбассе россиян.

CNN ранее сообщала, что в курсе операции была ЦРУ, которая после ее провала поспешила от этой истории отмежеваться. И рассказали крупнейшему американскому медиа об этом как бывшие украинские разведчики, так и американские. Частично подтверждала эту информацию и глава украинской комиссии по "вагнеровцам" Марьяна Безуглая.

Но в сюжетах, изложенных как следственной комиссией, так и "Биллингкет", опция по участию в операции западных спецслужб исчезла начисто. Что также вызывает определенные вопросы.

Например, такой: почему раньше Банковая активно намекала на участие третьих стран в этой истории, а после угроз "Биллингкет" выпустить расследование - сменила пластинку и под конец по сути призналась в проведении этой операции? И по сути взяла всю "вину" на себя. Возможно, отвлекая внимание от других фигурантов схемы.

Реакция Офиса президента

Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на выход расследования. Он уверяет, никаких приказов разведчикам ни Зе, ни Ермак не отдавали.

"По каждому существенному пункту в тексте Bellingcat делает оговорку - это не удалось независимо верифицировать. То есть подчеркивается, что это только слова вполне конкретных людей. Не более того. Какие оценки дают эти люди, на каких событиях фокусируют внимание - это ответственность только самих этих людей. Bellingcat не делает никаких выводов о том, что кто-то что-то "слил", как обществу рассказывали в течение полутора лет", - отметил он.

По словам Подоляка, любые мероприятия разведки управляются на оперативном уровне и не требуют "специфических политических приказов":

"Очень странно вообще говорить о таких приказах от того или иного должностного лица, которое не имеет права ничего приказывать разведке. Даже если бы такой приказ и поступил, а его не было, то он был бы точно отвергнут любым грамотным руководителем разведки".

Советник главы ОП подтвердил, что в конце июля 2020 года много внимания уделяли попыткам договориться о прекращении огня на Донбассе, и заявил, что это "важнейшая договоренность, которая реально привела к самой длинной тишине на фронте за все годы войны".

"Андрей Ермак действительно отвечал за эту договоренность… Он регулярно подчеркивал важность корректного отношения к переговорному процессу. Но за что он точно не отвечал и не отвечает - так это за какие-либо планы разведки", - добавил Подоляк.