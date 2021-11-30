В среду, 1 декабря, все дороги в Верховную Раду будут заблокированы митингующими. Такой прогноз дал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Будут заблокированы входы, выходы, подъезды. Я думаю, что полиция сделает просто коридор, как она делает во время массовых митингов, чтобы народные депутаты и аккредитованные журналисты могли заходить в зал. Я не знаю, как будет, у нас же завтра приглашены многие дипломаты, не знаю, как им обеспечить проезд. Насколько нам сообщают, все будут блокировать митингующие", - сообщил Арахамия журналистам в кулуарах Рады.

Напомним, вице-спикер парламента Корниенко заявил, что в регионах Украины предлагают по тысяче грн в день за участие в госперевороте 1 декабря.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября заявил, что переворот планирует Россия вместе с некими людьми из окружения Рината Ахметова, которые планируют втянуть его в эту историю.

Позже американский журналист Кристофер Миллер со ссылкой на источники, заявил, что историю с "госпереворотом Ахметова" президент придумал на основе записи разговора одного офицера Федеральной службы безопасности России и трех бывших сотрудников МВД Украины в Крыму.

Также мы писали, что киевляне говорят о "госперевороте", который анонсировал Зеленский.