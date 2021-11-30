Народный депутат Гео Лерос заявил, что Государственное бюро расследований, которое вручило ему подозрение за "фак" президенту Украины, вызвало его на допрос, в среду, 1 декабря, в день, когда Верховная Рада заслушает ежегодное послание Владимира Зеленского.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"С/ки из ГБР специально вызывают меня на допрос на 1 декабря, чтоб я не присутствовал на послании Зеленского! Мои адвокаты в этот день не могут присутствовать, у них в это время другие суды. Они попросили перенести допрос, на что получили в ответ угрозы", - написал он.

Лерос считает вызов ГБР на допрос 1 декабря препятствованием депутатской деятельности, так как, по его словам, следователь мог его вызвать в любой другой день или хотя бы во второй половине дня.

Напомним, 4 ноября во время заседания Верховной Рады Гео Лерос показал Зеленскому "фак" с трибуны парламента. Спустя несколько дней ГБР вручило Гео Леросу подозрение.

Ранее "Страна" разбиралась, что грозит Гео Леросу за средний палец в сторону Зеленского.

Также мы писали, что завтра президент Украины выступит в Верховной Раде и обратится к народу. Вместе с тем, как рассказали "Стране" нардепы, у депутатов не будет возможности задать президенту Зеленскому вопросы после того, как глава государства зачитает обращение в парламенте, чтобы "избежать повторение ситуации с Леросом".