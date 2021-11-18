В четверг, 18 ноября, Печерский суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры в виде круглосуточного домашнего ареста сроком в отношении нардепа Гео Лероса, который показал фак президенту. Постановил лишь личное обязательство.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

На суд ГеоЛерос принес распечатку фотографии страпона в виде кулака с поднятым средним пальцем.

"Прошу приобщить это фото к материалам дела, так как я считаю, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак в моем жесте увидел именно страпон, а не нецензурный жест", - заявил Лерос во время своего выступления в ходе судебного заседания.

Также по словам народного депутата, средний палец это не оскорбительный жест.

"Когда французы захватывали английских лучников в плен, они отрубали им средний и указательный пальцы правой руки, лишая их возможности натягивать тетиву. Когда английские лучники обстреливали французские войска, находясь в пределах их видимости, после удачного выстрела они поднимали руку с выпрямленным средним пальцем, таким образом демонстрируя свою силу и пренебрежение к противнику. Своим жестом я хотел заявить, что не боюсь драться", - добавил Лерос.

Суд назначил нардепу личное обязательство и не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте.

"Моя защита будет подавать апелляцию на данное решение так как мы считаем его неправомерным. Я не боюсь говорить правду. Я показал средний палец лично Владимиру Зеленскому, а не институту президентства",- прокомментировал решение суда нардеп.

Кроме того, Лерос рассказал, что на завтра его вызывают в Государственное бюро расследований на 14:30 для допроса в рамках дела по среднему пальцу.

Напомним, 4 ноября во время своего выступления в Верховной Раде Гео Лерос показал средний палец Владимиру Зеленскому с трибуны парламента. Как объяснил сам нардеп, "фак" предназначался на двоих - президенту и главе Офиса Андрею Ермаку.

11 ноября ГБР вручило Гео Леросу подозрение.

Позже в распоряжении "Страны" оказался протокол допроса депутата Гео Лероса, в котором изложены показания нардепа, в частности его ответ на вопрос следователя "кому и что именно вы хотели показать, демонстрируя этот жест?".

В свою очередь, Государственное бюро расследований утверждало, что опубликованный снимок из допроса нардепа Гео Лероса является фейком. При этом сам парламентарий в комментарии "Стране" рассказал, что текст правдив.