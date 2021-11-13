Государственное бюро расследований утверждает, что опубликованный снимок из допроса нардепа Гео Лероса является фейком. При этом сам парламентарий в комментарии "Стране" рассказал, что текст правдив.

"Текст максимально похож и приближен к тому, что я говорил во время допроса. Кто его слил, мне неизвестно", - рассказал он.

Напомним, в распоряжении "Страны" оказался протокол допроса депутата Гео Лероса, в котором изложены показания нардепа, в частности ответ Лероса на вопрос следователя "кому и что именно вы хотели показать, демонстрируя этот жест?".

Также мы рассказывали, что в четверг, 4 ноября, перед голосованием за назначение Резникова министром обороны с трибуны Рады выступил экс-нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос. В конце выступления он показал президенту Украины Владимиру Зеленскому средний палец.

А спустя несколько дней Государственное бюро расследований вручило подозрение народному депутату Гео Леросу за хулиганство в стенах парламента в тот день, когда он показал средний палец президенту Зеленскому.

"Страна" также писала, что народный депутат Гео Лерос прокомментировал вручение ему очередного подозрения.