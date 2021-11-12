Народный депутат Гео Лерос прокомментировал "Стране" вручение ему очередного подозрения. Оно касается неисполнения решения суда, обязавшего парламентария опровергнуть обвинения в адрес брата главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Я хочу извиниться перед Ермаками - только перед теми, кто носит эту фамилию вместе с двумя дырявыми братьями, которые от имени Зеленского потрошат Украину. Хочу извиниться от имени родителей Андрея и Дениса, за то, что вырастили предателей Украины и патологических воров", - заявил "Стране" Лерос.

На вопрос "Страны", собирается ли он забирать свои слова обратно, Лерос ответил: "А видео, где Денис Ермак барыжит должностями под покровительством Андрея Ермака, мне тоже куда-то забрать?"

По словам нардепа, скандальный ролик с братом руководителя Офиса президента видела вся страна.

"Мы находимся не в каком-то фантастическом фильме, чтобы нам всем смогли вмиг стереть память. Мы проживаем очередной трагический момент в истории Украины, когда власть захватил фальшивый актёришка с криворукими подельниками. Они вместе всем "95-м кварталом" перемалывают будущее миллионов украинцев ради собственной наживы. Я ни о чем не жалею и буду идти до конца", - заверил Гео Лерос.

Как писала "Страна", первое подозрение депутат получил за жест со средним пальцем, адресованный президенту Зеленскому.

Причем "фак" Лерос показал в здании Верховной Рады, находясь прямо на трибуне.