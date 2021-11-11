Сегодня нардепу Гео Леросу вручили подозрение за "фак" Зеленскому в Раде.

Депутат показал президенту средний палец, выступая на трибуне в парламенте. В зале на тот момент находился Зеленский, который приехал на голосование за новых министров.

Не прошло и недели, как Леросу, который давно критикует президента и главу его офиса Ермака, вручили подозрение.

За оскорбления и даже угрозы жизни главе государства уже заводились дела. В основном - против сторонников Порошенко, которые осенью 2019 года "оторвались" на Зеленского из-за разведения войск на Донбассе.

Но в судах эти дела откровенно тонут и затягиваются, а их фигуранты продолжают спокойно жить и даже снова периодически оскорблять гаранта.

Но за ними стоит Порошенко, которого Банковая трогать не хочет. Что будет с Гео Леросом - разбиралась "Страна".

Как Лерос поссорился с Зеленским

Лерос попал в Раду по спискам "Слуги народа". Известен он до этого был как художник, рисовавший муралы в Киеве - и как активист грантовых организаций.

Как нардеп он выступал за эвтаназию и легализацию марихуаны, критиковал своих коллег, выступавших на российском ТВ и даже подрался с однопартийцем Бужанским (об этом и других скандалах Лероса в Раде "Страна" делала отдельный материал).

В правящей фракции он сразу вошел в условную группу "соросят", которую туда завел первый глава Офиса президента Андрей Богдан. На почве чего Лерос и схлестнулся позже с новым руководителем ОП - Андреем Ермаком.

Сначала он резко критиковал его идеи создать Консультативный совет по Донбассу - орган, в который должны были войти представители "ДНР" и "ЛНР". Но настоящая война развернулась весной 2020 года - после отставки Андрея Богдана с должности главы Офиса президента, к которому, как считается, был близок Лерос.

Вскоре он обвинил Ермака в крышевании коррупции. А затем, в конце марта, взорвал информационную бомбу - опубликовал записи, на которых брат главы ОП торгует должностями во власти.

Так появились известные "пленки Лероса", которые ему скорее всего слили в НАБУ - единственной структуре, которая на тот момент имела возможности следить за политиками, не будучи подконтрольной Банковой.

Скандал получился нешуточный, но ни Ермак, ни его брат никакой ответственности по итогу не понесли. А Лероса в сентябре 2020 года исключили из фракции. Перед этим он выступил в Раде с речью против Зеленского, где заявил, что президент нарушил все свои обещания избирателям.

После исключения Лерос развернул критику Банковой во всю ширь. Он качал тему "зрады" по вагнеровцам, также через него сливали компромат на соратников Кличко и нардепа Николая Тищенко, который недавно силой стащил Гео с трибуны, когда тот начал критиковать президента.

Последнее обострение отношения нардепа и Офиса президента произошло на прошлой неделе.

"Фак" и "пидозра"

4 ноября, перед голосованием за назначение Алексея Резникова министром обороны Гео Лерос показал средний палец - главе Офиса президента Андрею Ермаку и президенту Зеленскому, сидевшим в Раде.

Президента он к тому же назвал "главным предателем в стране".

"Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду! Вы можете сколько угодно натравливать на меня свои правоохранительные органы, клепать дело, но я не боюсь говорить правду!.. Вы главный предатель в стране!" - обратился Лерос к Зеленскому с трибуны парламента.

После этих слов спикер Руслан Стефанчук отключил Леросу микрофон. Лишившись слова, Лерос показал Зеленскому средний палец и ушел с трибуны.

Позже, комментируя произошедшее, депутат назвал Зеленского и Ермака "смешными диктаторами".

"Они плоть от плоти. Два смешных диктатора. Такие себе Лукашенко на минималках, главные коррупционеры и посмешища в стране, которые продолжают узурпировать власть. Мой фак означал ровно следующие: ваше место не на руководящей должности, а в тюрьме", - так Лерос объяснил свой жест Зеленскому и Ермаку.

Но вскоре влюкилась и "ответка".

Сначала фракция "Слуга народа" обратилась в регламентный комитет Рады с жалобой. "Гео Лерос прибег к публичным оскорблениям и жестам в адрес Президента Украины. Такое поведение недопустимо в сессионном зале парламента", - написала спикер фракции Юлия Палийчук.

А 11 ноября сотрудники ГБР вместе с коллегами из офиса генпрокурора вручили депутату подозрение по статье 296 УК - хулиганство. А именно - "за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады Украины".

По словам спикера ГБР Ольги Чикановой, Лерос, выступая с парламентской трибуны, "оскорбительно выразился в отношении высших должностных лиц государства".

"Осознавая, что речь не будет фиксироваться средствами массовой информации (после отключения микрофона - Ред.), показал неприличный жест, демонстрируя презрение к общепринятым нормам морали и социального окружения.

В этих действия народного депутата четко прослеживается цель избранника - создать собственный медийный и политический образ, увеличить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание СМИ, общества и других политиков к своей личности", - говорится в сообщении ГБР.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде штрафа до 4 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (68 тысяч гривен), ареста сроком до шести месяцев или ограничения свободы до пяти лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сам Лерос еще до официальных сообщений транслировал в соцсетях вручение подозрения.

"Тут сразу две конторы ко мне пришли. Первая это ГБР, вызывают повесткой на допрос. А параллельно пришла Генпрокуратура - вручают подозрение. Скорее всего из-за инцидента в Раде. Они караулили под домом. И как только я вышел, окружили со всех сторон. Я не исключаю, что будут задерживать", - рассказал Лерос "Стране".

По словам Лероса, его хотят посадить в тюрьму и лишить мандата.

"ДБР из ГПУ хотят посадить меня за показанный "средний палец"! У меня вопрос ко всем: сколько раз Зеленский показал каждому из нас ф*к, когда продал Украину олигархам?" - написал Лерос у себя в Facebook.

Он также добавил, что инакомыслие в стране Зеленского становится опасным для жизни и свободы.

"Трансформация Зеленского в Лукашенко происходит очень быстро", - подчеркнул Лерос.

"Страна" побывал возле дома нардепа Гео Лероса, где ему сегодня вручили подозрение за фак президенту в Раде, и поговорила с самим нардепом.

"Меня караулили под домом человек 10, ждали когда я выйду. Как только моя нога переступила порог парадного входа из разных сторон на меня набросились силовики. Я сказал, что давайте дождёмся адвоката и вы спокойно все зачитаете.

Когда приехал адвокат мне зачитали подозрение, завтра иду на допрос и следственный эксперимент. Интересно как они его будут проводить.

Последние три дня я знал, что в прокуратуре искали, кто из заместителей Генерального прокурора осмелиться подписать подозрение, так как сама Венедиктова и ее первый зам отказались это делать",- рассказал "Стране" нардеп.

Также по словам Лероса, прокуроры в суде будут требовать содержание под стражей. "У них есть конкретная задача, лишить меня мандата, чтобы я не имел возможности критиковать президента в стенах Рады",- уверен Лерос.

Что будет с Леросом за палец?

Итак, народному депутату вменяют статью 296, часть 1 - хулиганство. А именно - "грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу".

Среди санкций есть и тюремное заключение, но, судя по всему, здесь речь о физическом насилии, а не словесных оскорблениях. То есть, не факт, что Леросу дадут тюремный срок (хотя и такой вариант не стоит на 100% исключать).

При этом более весомой может быть политическая ответственность. Статья 81 Конституции говорит, что депутата можно досрочно лишить мандата, если вступит в законную силу обвинительный приговор в его отношении.

То есть дело могут повести к исключению Лероса из Верховной Рады. Но это если суд вынесет обвинительный приговор. Что пока совсем не факт. Тем более, что из этой истории и Лерос, и его группа поддержки, будут делать громкий пиар, весьма токсичный для Зеленского.

В истории независимой Украины был только один прецедент, когда за демонстрацию среднего пальца государственным чиновников вводились какие-либо взыскания. В 2008 году замкомандира отряда "Кобра" Алексей Кожа показал "фак" тогдашнему спикеру парламента Арсению Яценюку, не желая пропускать его кортеж на дороге.

Милиционера после этого уволили с работы. А затем по суду - оштрафовали. Но не за средний палец, а за нарушение правил дорожного движения: Кожа управлял автомобилем, который на дороге не смог разойтись с машиной Яценюка.

Но в любом случае будет крайне интересно понаблюдать, как нардепа будут судить за фак. Тем более, что дела на соратников Порошенко (например, нардепа Софию Федыну), которые тоже оскорбляли Зеленского (и куда более жестко), висят в судах мертвым грузом.