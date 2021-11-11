Сегодня, 11 ноября, народного депутата Гео Лероса силовики караулили возле дома, чтобы вручить подозрение за "фак", показанный президенту Зеленскому с трибуны Рады. Завтра состоится следственный эксперимент и допрос.

Об этом народный избранник рассказал "Стране".

"Меня караулили под домом человек 10, ждали когда я выйду. Как только моя нога переступила порог парадного входа из разных сторон на меня набросились силовики. Я сказал, что давайте дождёмся адвоката и вы спокойно все зачитаете.

Когда приехал адвокат, мне зачитали подозрение, завтра иду на допрос и следственный эксперимент. Интересно, как они его будут проводить.

Последние три дня я знал, что в прокуратуре искали, кто из заместителей генерального прокурора осмелиться подписать подозрение, так как сама Венедиктова и ее первый зам отказались это делать",- рассказал нардеп.

Также по словам Лероса, прокуроры в суде будут требовать содержание под стражей.

"У них есть конкретная задача, лишить меня мандата, чтобы я не имел возможности критиковать президента в стенах Рады",- уверен Лерос.

Напомним, 4 ноября во время своего выступления с трибуны парламента Гео Лерос показал средний палец, который он адресовал президенту Владимиру Зеленскому и главе его Офиса Андрею Ермаку.

Также сообщалось, что 10 ноября нардепу вручили подозрение. Его подозревают в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 УК Украины), санкции которой предусматривают наказание в виде штрафа до 4 тысяч не облагаемых налогом минимумов (68 тысяч гривен) или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 5 лет.