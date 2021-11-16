В судебном заседании по избранию меры пресечения нардепу Гео Леросу объявили перерыв до четверга,15:30 18 ноября. Причиной этого стало то, что прокурор не предоставил суду доказательств того, что Леросу вообще было вручено подозрение. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Прокурор в свою очередь от комментариев отказался.

"Смешная, конечно, история. Даже сфабриковать дело за средний палец толком не могут", - прокомментировал сложившуюся ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ГБР настаивает на круглосуточном домащнем аресте Лероса.

Как сообщалось, 4 ноября во время заседания Верховной Рады Гео Лерос показал Зеленскому "фак" с трибуны парламента. Спустя несколько дней ГБР вручило Гео Леросу подозрение.

Позже в распоряжении "Страны" оказался протокол допроса депутата Гео Лероса, в котором изложены показания нардепа, в частности его ответ на вопрос следователя "кому и что именно вы хотели показать, демонстрируя этот жест?".

В свою очередь, Государственное бюро расследований утверждало, что опубликованный снимок из допроса нардепа Гео Лероса является фейком. При этом сам парламентарий в комментарии "Стране" рассказал, что текст правдив.

Ранее "Страна" разбиралась, что грозит Гео Леросу за средний палец в сторону Зеленского.