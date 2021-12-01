В среду, 1 декабря, в день выступления президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде, некоторые депутаты фракции "Слуга народа", как и анонсировала "Страна", пришли в футболках с надписью "За президента, против олигархов".

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Так, в футболке с такой надписью перед журналистами позировал Даниил Гетманцев.

"Я убеждён, что наши лозунги, плакаты, это то что мы делаем. Те шаги которые делает команда президента по борьбе с олигархами беспрецедентные. Все говорили и продолжают говорить про то, что они бороться с олигархами, но за 30 лет независимости олигархи становились только сильнее и богаче. А то что делаем мы вызывает сопротивление", - сказал он.

Также в такой футболке был замечен Николай Тищенко. Впрочем, часть "слуг" не стали надевать футболки, например, Макс Бужанский. В итоге некоторые нардепы будут в футболках за президента, а другая отказалась их надевать.

Напомним, накануне "Страна" анонсировала, что сегодня "слуги" в таких футболках придут на заседание Рады, где выступит президент. В связи с этим вчера даже среди нардепов проводился опрос - кому какого размера футболку подготовить. По словам собеседника, "многие, мягко говоря, недовольны таким дресс-кодом".

Также мы писали, что, по информации источников "Страны", у народных депутатов сегодня не будет возможности сегодня задать президенту Зеленскому вопросы после того, как он зачитает ежегодное обращение в парламенте, чтобы избежать ситуации с Гео Леросом, который показал главе государства средний палец с трибуны парламента.

Кроме того, мы сообщали, что на сегодняшнее заседание в Раду пригласили "представителей общественности" для вручения им наград.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады Украины 1 декабря, где сегодня выступает президент Зеленский.