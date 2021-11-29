В понедельник, 29 ноября, Согласительный совет Верховной рады Украины проголосовал против закрытой встречи глав парламентских фракций с президентов Владимиром Зеленским.

Данный вопрос ставили на голосование по требованию народного депутата от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко, но решение не было принято.

Кроме того, как рассказали "Стране" народные избранники, у депутатов не будет возможности задать президенту Зеленскому вопросы после того, как глава государства зачитает обращение в парламенте.

"Нам об этом сразу сказали, никаких вопросов президенту в парламенте не будет, чтобы избежать повторение ситуации с Леросом (который с трибуны парламента показал президенту средний палец - Ред.)", - сказал собеседник.

То есть Зеленский просто зачитает свое обращение в Раде и уйдёт, прессу на балкон тоже вряд ли пустят.

Напомним, 1 декабря Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде с ежегодным обращением к нации.

Также сообщалось, что 4 ноября во время своего выступления в Верховной Раде Гео Лерос показал средний палец Владимиру Зеленскому с трибуны парламента. Как объяснил сам нардеп, "фак" предназначался на двоих - президенту и главе Офиса Андрею Ермаку.