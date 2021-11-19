В первый день зимы, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде и обратится к народу.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Тelegram-канале в пятницу, 19 ноября.

Днем ранее, вечером в эфире "Право на власть" выступление Зеленского в парламента анонсировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, однако он не называл точных дат.

"В декабре будет программная речь Президента в парламенте. Ежегодное обращение к нации. Я думаю, что там он расскажет гораздо больше (о результатах деятельности)", - сказал Арахамия.

Напомним, 10 ноября Владимир Зеленские записал видеообращение к украинскому народу. В нем глава государства призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса и поднял несколько политических тем, обращение подробно проанализировала "Страна".

Также сообщалось, что летом Зеленский посредством видеообращения обратился к кандидатам на пост Федерального канцлера Германии. Он задал им вопросы о членстве Украины в Европейском Союзе и НАТО и отметил важность Германии в Нормандском формате.