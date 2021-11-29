Зеленский внес в Раду законопроект о допуске иностранных военных в Украину в 2022 году
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об одобрении решения главы государства о допуске подразделений вооруженных сил других стран на территорию Украины в следующем году для участия в многонациональных учениях.
Карточка документа №6359 появилась на сайте парламента.
Однако, текст законопроекта пока не обнародован. Вероятно речь о совместных учениях Украина-НАТО, которые последнее время регулярно проходят на территории Украины.
Напомним, в начале текущего года Верховная Рада также принимала в целом законопроект президента Владимира Зеленского, который был призван разрешить допуск вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях. Тогда проект закона разработало Министерство обороны Украины.
Также мы писали о том, что в сентябре под Львовом прошли крупные военные маневры Украины и США.
Кроме того, сообщалось, что по данным американских СМИ, США могут ограничить учения в Европе и приостановить военную помощь Украине из-за угрозы агрессии РФ.