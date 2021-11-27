Администрация американского президента Джо Байдена планирует на предстоящей встрече министров иностранных дел стран НАТО обсудить, как альянс должен реагировать на возможную российскую агрессию в отношении Украины.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.

Встреча глав МИД стран НАТО запланирована на вторник. Подготовка к ней "проходит на фоне дебатов в рядах альянса о том, какие меры в отношении возможной российской агрессии могут быть приняты, поскольку Москва сосредотачивает войска вблизи Украины". При этом члены НАТО считают, что важным моментом является сохранение политических каналов для общения с Россией.

По словам помощницы госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, Штаты обеспокоены перемещением войск РФ вблизи Украины. В связи с этим они рассматривают целый ряд вариантов противодействия и хотят использовать встречу глав МИД стран НАТО для обсуждения ситуации.

По информации журналистов, некоторые варианты включают в себя укрепление обороноспособности Украины и введение более жестких экономических санкций в отношении России.

"Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничить военные учения США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными, и приостановить военную помощь Украине, заявили официальные лица", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации журналистов, администрация Байдена также рассматривает возможность участия в "минском процессе". Разнообразие вариантов "отражает более широкие дебаты по поводу политики в отношении России в администрации Байдена", пишет Wall Street Journal. По заявлениям источников издания, "Пентагон и госдепартамент подчеркивают важность усиления сдерживания, в то время как Белый дом ищет пути поддержания "стабильных и предсказуемых" отношений с Москвой, поскольку Вашингтон сосредоточен на Китае и внутренних проблемах".

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Байден пытается отговорить Путина от вторжения в Украину и не исключена их личная встреча.

Также мы сообщали, что Байден заявил, что "со всей вероятностью" собирается переговорить с Зеленским и Путиным.