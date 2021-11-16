В Верховной Раде Украины опровергли информацию о намерениях парламента ликвидировать Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ), которое предоставляет свой вывод на законопроекты перед первым чтением и в последнее время часто критиковало законопроекты от "слуг народа" и украинской власти.

Об этом сообщила пресс-служба Рады в своем Телеграм-канале.

"В последнее время распространяется ложная информация о намерениях. Подчеркиваем, что никоим образом у парламента нет намерений ликвидировать ГНЭУ, и речь об этом ни на одном заседании не шла", - заявили в Раде.

Также в парламенте добавили, что ГНЭУ является одним из ключевых структурных подразделений в составе Аппарата Верховной Рады. И заявили, что мнение данного управления - "всегда важно при принятии ключевых решений Верховной Рады Украины в законодательном поле".

"Что касается исследовательской службы, то она будет создана либо на базе Института законодательства ВРУ, либо как самостоятельное подразделение в структуре Аппарата Верховной Рады Украины", - добавили в Раде.

Напомним, накануне "Судебно-юридическая газета" сообщила, что в рамках реформы парламента от фракции "Слуга народа" предлагается упразднить Главное научно-экспертное управление Рады, которое предоставляет свой вывод на законопроекты перед первым чтением и в последнее время часто критиковало законопроекты от "слуг народа" и украинской власти.

Также мы писали, что в четверг состоится внеочередное заседание Верховной Рады.