В четверг, 18 ноября, на очередной сессии Верховной Рады нардепы планируют рассматривать закон о столице во втором чтении. Кроме этого, ожидается проведение внеочередной сессии парламента.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"В четверг на очередной сессии Верховной Рады господствуют рассматривать закон о столице (второе чтение). Также в четверг ожидается проведение внеочередной сессии Рады. Ну что ж, мой летний прогноз, что за Аваковым последует Разумков, а после него Кличко, полностью подтверждается", - написал нардеп.

Ранее "Страна" писала, что парламентский комитет по вопросам организации государственной власти на заседании 20 октября рекомендовал Раде принять упомянутые проект закона во втором чтении и целом.

В свою очередь Виталий Кличко направил проект закона о столице под №2143-3 на суд Венецианской комиссии и Совета Европы.

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