В четверг, 18 ноября, пройдет внеочередное заседание Верховной Рады, инициированное президентом Украины Владимиром Зеленским. Нардепы рассмотрят ряд экономических и финансовых законопроектов.

Об этом сообщает пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Tелеграм-канале.

По данным Палийчук, в повестке парламента следующие законопроекты:

№5315 - о страховании;

№5125 - о кредитных союзах;

№5542-1 - о поэтапном увеличении суммы гарантирования вкладов с нынешних 200 тысяч до 600 тысяч гривен с 1 января 2023 года;

№5065 - о финансовых услугах и финансовых компаниях;

№5688 и 5689, устанавливающие налоговые и таможенные льготы для участников индустриальных парков.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что на очередной сессии Верховной Рады в четверг нардепы планируют рассматривать закон о столице во втором чтении. Также он заявлял о проведении внеочередной сессии парламента в этот день.

Также мы писали, что комитет Рады рекомендовал запретить рекламу электронных сигарет в Украине.

Кроме того, сообщалось, что со вчерашнего дня в Раду перестали пускать народных депутатов без ковид-документов.